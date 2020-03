Coronavirus: Mulè, 'da Conte aspettavamo richiesta collaborazione'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – "Avevamo chiesto al governo di battere un colpo, di avere la responsabilità davanti agli italiani di chiedere a Forza Italia e alle opposizioni di collaborare. Il premier Conte poteva farlo alla Camera, non l’ha fatto. Ne prendiamo atto con dispiacere non politico, ma per l’Italia”. Così su Twitter Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi azzurri di Camera e Senato.