Coronavirus, "ritorno a scuola? Presto per fare previsioni"

Roma, 25 mar. – (Adnkronos) – Quando si rientrerà a scuola? "Credo che in questo momento sia presto per dire e fare qualsiasi ipotesi. Ad oggi il governo non ha cambiato la data, quindi la sospensione è fino al 3 aprile. Certo, le scuole si stanno preparando ad un intervento strutturale con la didattica a distanza". Lo afferma il presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, Luigi Gallo (M5S), ospite del programma 'L'imprenditore e gli altri' su Radio Cusano Tv Italia.

Quanto agli interventi sulla velocità della rete internet, Gallo spiega che al momento, "non c'è una lezione strutturata, che inizia e finisce ad un certo orario. Si sta adattando la didattica a distanza in funzione della classe, dei docenti e quindi non è che ogni volta abbiamo necessità di avere un collegamento continuo e diretto in fibra ottica.

Il governo ha messo a disposizione 85 milioni, 70 dei quali verranno utilizzati per fornire i ragazzi e i bambini che non hanno possibilità di connettersi a un dispositivo".

Questo, sottolinea Gallo, "è un intervento che comunque resta al Paese, perché quei dispositivi rimarranno comunque di proprietà delle scuole". Sulla modalità di svolgimento degli esami, Gallo non dà nulla per scontato: "In questo momento credo che si potrebbe tornare a fare l'esame fisico, così come potrebbero esserci invece delle difficoltà. Un possibile intervento sull'esame di Stato si sta studiando anche in questi giorni, andrà calibrato meglio. Certo, è un momento che condizionerà tutta la fase di valutazione e già in questo momento i consigli di classe si stanno interrogando su come adeguare tutto il lavoro dei docenti e degli studenti".