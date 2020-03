Coronavirus: sindaco Messina, 'vergogna di Stato gente bloccata a Villa'

Palermo, 25 mar. (Adnkronos) – – "Io non sono mai stato contrario a far passare questa gente, che è ostaggio della burocrazia e della mala politica. Siamo davanti a una vergogna di Stato, alla quale non ho contribuito e non voglio contribuire". Lo ha detto durante una lunga diretta Facebook il sindaco di Messina, Cateno De Luca, tornando a parlare del caso delle persone bloccate al porto di Villa San Giovanni e di quelle, a cui stanotte è stato consentito l’attraversamento dello Stretto, che si trovano "al momento all’hotel Europa e a Tremestieri". In una nota inviata ai ministri dell’Interno e della Salute, al governatore siciliano e alla presidente della Regione Calabria, ai prefetti di Messina e Reggio Calabria e al sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria il sindaco De Luca propone una soluzione per i viaggiatori bloccati da un capo all’altro dello Stretto.

"Dopo averli identificati tutti e aver raccolto la dichiarazione della località di destinazione – ha spiegato il primo cittadino – la nostra idea è quella di contattare i sindaci dei vari Comuni per informarli dell’arrivo dei passeggeri, che dovranno essere scortati sino alla destinazione finale. Qui la Polizia municipale si dovrà occupare di vigilare perché venga rispettata l’auto-isolamento. Ecco la nostra proposta che ovviamente è estesa anche al centinaio di persone attualmente bloccate a Villa".