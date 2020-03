Iren: in 2019 ricavi +5,8%, utile netto sale a 237 mln

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Iren ha chiuso il 2019 con ricavi in crescita del 5,8% a 4,275 miliardi di euro e con un utile netto pari a 237 milioni di euro (+39 milioni di euro al netto di effetti straordinari). Lo rende noto il gruppo che ha approvato i risultati di bilancio 2019 confermando il percorso di crescita avviato negli ultimi 5 anni. Al netto di effetti non ricorrenti che hanno caratterizzato il 2018 per circa 100 milioni di euro, "i risultati approvati evidenziano la solidità della gestione di ogni singolo business con un Ebitda che si attesta a 917 milioni di euro, in crescita di 51 milioni", ha affermato l’Amministratore Delegato Massimiliano Bianco.

Nel 2019 Iren ha infatti visto una solida crescita di tutti i settori d business sostenuta da un incremento del 17% degli investimenti, pari a 524 milioni di euro.

Una crescita, secondo il Presidente Renato Boero, "basata sia su driver organici, supportati da investimenti in aumento del 17% rispetto all’anno precedente, sia su operazioni di consolidamento che hanno contribuito a un incremento dell’ebitda pari a 11 milioni di euro e visto l’ingresso nel Gruppo di San Germano, FG Ferrania Ecologia, Territorio e Risorse e Sanremoluce. Un processo che proseguirà anche nel 2020, come testimoniano le operazioni con I.Blu e SI.DI.GAS".

Il CdA proporrà all’Assemblea dei Soci un dividendo in incremento del 10,1% a 0,0925 euro per azione a dimostrazione della capacità del Gruppo di creare valore e condividerlo con gli Azionisti. Una crescita che segue quella del 20% del 2018 e una previsione di crescita annua della cedola del 10% fino al 2024.