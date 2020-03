Coronavirus: a Bergamo i 104 medici e operatori dalla Russia

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Sono a Bergamo dopo essere atterrati ieri sera i 104 tra medici e operatori sanitari arrivati dalla Russia per aiutare i pazienti e gli ospedali cittadini nell'emergenza Covid19.

La delegazione lavorerà all'ospedale da campo che stanno costruendo gli alpini. Questa mattina si è svolto un incontro a cui erano presenti, per Regione Lombardia, il vicepresidente Fabrizio Sala, il sottosegretario con delega a Rapporti con le delegazioni internazionali Alan Christian Rizzi, gli assessori Pietro Foroni e Lara Magoni, oltre che Alexander Nurizade, console generale della Federazione Russa a Milano e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

"Ringrazio a nome di Regione Lombardia il governo russo per questi aiuti Si tratta di un supporto importante e concreto per combattere questo nemico invisibile che può essere sconfitto solo se restiamo tutti uniti.

Non è la battaglia di un territorio, ma di tutto il pianeta", ha detto il vicepresidente della Regione. "I lavori per realizzare la struttura proseguono senza sosta – ha spiegato Foroni – e ognuno per la propria parte sta impegnandosi per rendere funzionante la struttura prima possibile".