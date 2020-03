Coronavirus: Conte, 'D'Incà individuerà più intenso percorso con opposizione'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – "Ho dato mandato al ministro al ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca', di elaborare un percorso di più intenso confronto" in vista del decreto di aprile "per consentire l'acquisizione" delle proposte che arrivano dall'opposizione. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella sua informativa a palazzo Madama sull'emergenza coronavirus.