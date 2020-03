Coronavirus: Gallera, 'Bertolaso non si ferma, problema medici ospedale Fiera'

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – "Bertolaso lavora come prima, non si ferma neanche davanti al coronavirus, dalla sua stanza con il telefono dirige tutti, i lavori continuano in maniera indefessa, c'è il problema del reclutamento del personale: a tutt'oggi è l'aspetto più delicato". Così l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera interviene, ospite di 'Dritto e Rovescio' sul cronoprogramma dell'ospedale Covid-19 che aprirà in Fiera Milano per far pronte all'emergenza coronavirus.