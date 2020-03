Coronavirus: Giacomoni riunisce coordinatori Fi, ora rischio anche emergenza sociale' (2)

(Adnkronos) – Forza Italia -conclude Giacomoni- prendendo esempio dalla donazione di 10 milioni di euro fatta dal presidente Berlusconi e dai tanti gesti di solidarietà su tutto il territorio, sta in ogni regione portando avanti progetti concreti di assistenza verso i più deboli ed anche verso le piccole e medie imprese che si stanno riconvertendo per produrre mascherine, respiratori e tutta l’attrezzatura di base necessaria per la difesa degli italiani dal rischio di contagio. Il governo faccia in fretta e stanzi subito almeno altri 50 miliardi di euro, viste le ingenti risorse messe in campo da tutti gli altri Paesi. L’Italia è attualmente la terza economia europea dopo Germania e Francia, facciamo tutto il possibile per evitare che diventi l’ultima".