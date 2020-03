Coronavirus: Mirabelli, 'bene smentite Gallera ma giuste critiche Pd'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – "Leggo che esponenti di Fi stanno attaccando il Pd milanese e Silvia Roggiani, che lo dirige, per aver criticato ieri l’assessore alla Sanità lombardo. Ho grande rispetto per il lavoro difficilissimo che sta facendo Gallera e sul funzionamento della sanità lombarda dovremo discutere dopo l’emergenza, visto che è evidente che problemi ci sono e ci sono stati. Ma ha scelto Gallera di esporsi continuamente e quotidianamente in trasmissioni, conferenze stampa e interviste e ci sta che di fronte ad un annuncio di disponibilità a candidarsi a sindaco di Milano si contesti, come ha fatto il Pd milanese, l’inopportunità di quella dichiarazione mentre Gallera dovrebbe essere concentrato solo nella lotta contro la pandemia". Lo scrive su Facebook Franco Mirabelli, vicecapogruppo del Pd al Senato.

"Prendiamo atto -aggiunge- che l’assessore ha smentito.

Bene! Ma proprio per questo è incomprensibile tentare di ribaltare la frittata e accusare il Pd di propaganda e insensibilità. Gallera stesso considera sbagliato ragionare oggi sul proprio futuro politico ne più ne meno ciò che ha detto il Pd milanese ieri”.