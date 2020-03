Coronavirus: Musumeci, 'servono più militari per i controlli in Sicilia'

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) – "Possiamo emettere tutte le ordinanze che vogliamo e il Governo può fare tutti i decreti che vuole, ma se non c'è la sufficiente forze per farle rispettare non abbiamo fatto niente. La Sicilia ha bisogno di avere militari in gran numero. Ho chiesto l'impegno dell'Esercito ma mi hanno dato solo un paio di centinaia di militari e non bastano". E' la denuncia del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a Pomeriggio Cinque. "Finora ci siamo salvati dalla grande ondata- dice – ma se i numeri crescono sarà un grosso problema".