Coronavirus: Open Arms, 'medico da missione in mare a emergenza Covid'

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) – "Iñas, medico nella missione 65, si è preso cura di 163 naufraghi durante 21 giorni interminabili nella missione più dura #OpenArms. Oggi affronta #Covid19 come medico per le emergenze respiratorie a Barcellona. Grande, Iñas. Grazie e forza!". Così, Open Arms su Twitter che pubblica anche la foto del medico. Anche ieri l'ong spagnola ha postato alcuni volti di medici che hanno fatto parte di missioni via mare.