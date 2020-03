Coronavirus: Perilli, 'opposizione ipocrita in Aula, manca responsabilità'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Infiamma l'Aula del Senato il M5S, con l'intervento del capogruppo Gianluca Perilli che attacca le opposizioni, in particolare Fdi e Lega. Provocando la dura reazione di Matteo Salvini, che dietro la mascherina risponde platealmente, agitando le braccia, e la senatrice Isabella Rauti che replica a gran voce. Il richiamo della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati non si fa attendere.

"Io ho capito il senso che ha dato, presidente, alla parola responsabilità – dice Perilli – richiamata anche dal Presidente della Repubblica. Ma sarei ipocrita se non dicessi quel che penso, parole sincere: quello che avviene in queste Aule non corrisponde alla realtà, vedo solo ipocrisia, così come non risponde a realtà le parole delle opposizioni pronunciate in tv.

La senatrice Rauti ha detto che il suo gruppo è responsabile e collaborativo, allora io chiedo: è responsabile, come ha fatto il suo capo politico, andare in tv a dire che Conte è un criminale? E' responsabile questo? Salvini ha detto in quest'Aula 'non fate da soli', ma quale aiuto arriva da chi fa solo dichiarazioni propagandistiche? Lei è un monumento all'incoerenza. E lei, Rauti, potrebbe parlare solo se le fosse dato modo di cancellare quello che ha detto il suo capo politico".