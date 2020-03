Coronavirus: Picierno, 'anche oggi in Ue Lega ha agito contro italiani, vergogna'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – "La Lega non si smentisce mai. Dicono di essere dalla parte degli italiani ma agiscono sempre contro". Lo scrive la eurodeputata Pd, Pina Picierno, su Fb.

"Oggi al Parlamento Ue abbiamo votato un piano straordinario di 37 miliardi di euro per affrontare l’emergenza #Coronavirus. Soldi che servono SUBITO per sostenere la sanità e la liquidità di famiglie e imprese. Eppure, i leghisti non si fermano nemmeno davanti a questa emergenza".

"Vergognosamente hanno presentato una serie di emendamenti che, se approvati, bloccherebbero la procedura d'urgenza, e fermerebbero le risorse europee per l’Italia. Tutto questo per avere solo un po’ di visibilità. Inaccettabile! Gli italiani sappiano che i leghisti in Europa agiscono contro di loro! Vergogna!".