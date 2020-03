Coronavirus: Salvini, 'pagare subito cassa integrazione'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Cassa integrazione in ritardo di settimane? Si rischia il caos sociale, milioni di lavoratori non possono aspettare. La proposta presentata dalla Lega è che le banche forniscano alle aziende, con garanzie dello Stato, la liquidità necessaria per pagare subito dipendenti in cassa, superando burocrazia e lungaggini inaccettabili in questi momenti di emergenza”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini.