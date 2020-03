Coronavirus: Amendola, 'in crisi economia reale, Italia non arretra'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – Siamo di fronte "a una crisi dell'economia reale, non dei mercati. C'è un problema di liquidità dell'economia reale, non il gioco di speculatori. Il punto su cui stiamo dibattendo" in Europa "sono le risposte concrete da dare: noi chiediamo risposte all'altezza, altri Paesi sono più titubanti e timorosi". Lo dice il ministro della politiche Ue, Enzo Amendola, a Rainews24.

"Visto che la commissione ha già fatto delle scelte sul patto di stabilità, la Bce ha innestato un programma utile e importante, quello che manca è una reazione politica di rilancio dell'economia. Non è un dibattito tecnico ma di sostanza. E su questo l'Italia non arretra".