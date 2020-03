Coronavirus: AnciSicilia, 'estendere tamponi e migliorare comunicazione Asp-Comuni'

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) – – "Riteniamo necessaria un’ulteriore estensione dei tamponi a tutto il personale sanitario e a tutte le categorie a rischio contagio, compresi gli asintomatici e un aumento dei posti letto in terapia intensiva e rianimazione, indispensabile a fronteggiare i casi più gravi". Lo dice il presidente di AnciSicilia, Leoluca Orlando, tornando a parlare della gestione dell’emergenza sanitaria a livello locale. Dal vertice dell’Associazione dei Comuni siciliani arriva anche l’auspicio che "migliori la comunicazione" fra le Asp e gli Enti locali. "Registriamo, infatti, una notevole discontinuità nelle varie realtà provinciali e notevoli ritardi nelle comunicazioni a livello locale – dice ancora Orlando -. Siamo consapevoli che la situazione di emergenza, oltre che in continua evoluzione, impone ritmi e tempi difficili da coordinare, ma avere contezza dei dati relativi al numero contagi e al numero dei cittadini in quarantena o in autoisolamento aiuta gli amministratori locali a mettere in campo tutte le azioni necessarie al contenimento del contagio e alla difesa della salute pubblica".