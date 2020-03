Coronavirus: arresti domiciliari 'misura mite', lunedì convegno The Skill

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – Tra i molti effetti del Coronavirus c’è aver dato concreta dimostrazione a tutti -precari, casalinghe, pensionati, famiglie, professionisti, magistrati e avvocati inclusi, persino parlamentari e esponenti delle istituzioni- del significato plastico di una restrizione delle libertà personali, sfatando il mito degli arresti domiciliari come ‘misura mite’ che, invece, ha implicazioni devastanti, se prolungati, sul piano fisico, psichico, socio economico, culturale. Quali riflessioni induce tutto ciò per il presente e il futuro del sistema in alcuni tra i professionisti più qualificati a esprimersi su questo argomento? È questo il tema al centro dell’incontro promosso dallo studio di comunicazione The Skill, specializzato in vicende mediatico giudiziarie (litigation pr), crisis e reputation, che si terrà lunedì 30 marzo dalle ore 11 sul web grazie alla piattaforma Zoom Cloud Meeting e che ha per titolo ‘Sessanta milioni agli arresti domiciliari? Riflessioni per uscire dalla crisi’.

All’iniziativa, che si colloca nell’ambito del ciclo 'The Skill breakfast.

I caffè della competenza', hanno aderito Gian Domenico Caiazza (presidente dell’Unione camere penali), Massimiliano Siddi (sostituto procuratore della Repubblica a Viterbo), Gian Piero Turchi (docente di Psicologia clinica e direttore del Master in mediazione presso l’Università di Padova), Riccardo Memeo (medico cardiologo al Policlinico di Bari). Con loro avvocati penalisti come Giuseppe Fornari (Fornari e Associati), Elisabetta Busuito (Perroni e Associati), Antonio Bana (Studio Bana), oltre a Francesco Zurlo (psicologo e psicoterapeuta, responsabile formazione e coaching di UTOPIA), Federica Fantozzi (responsabile Comunicazione legale The Skill), Giorgio Varano (responsabile Comunicazione UCPI) e Federica Mattei (psicoterapeuta).