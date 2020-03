Coronavirus: Crimi, 'Mattarella indica via, Europa superi vecchi schemi'**

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Grazie al Presidente Mattarella per la vicinanza alle vittime, ai familiari e a chi lotta in prima linea. Le sue parole sulla necessità di un'Europa che superi i vecchi schemi, che adotti nuove ed indispensabili iniziative comuni, indicano la via: nessuno deve rimanere indietro". Lo scrive in un tweet il capo politico del M5S, Vito Crimi.