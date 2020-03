Coronavirus: Fornaro, 'Mattarella ha indicato giusta via'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci ha indicato la strada giusta per uscire da un’emergenza sanitaria senza precedenti: spirito civico, responsabilità e unità istituzionale. Grazie Presidente". Lo dice il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro commentando il videomessaggio del Presidente Mattarella.

"Giusta anche la richiesta all’Europa di compiere un ulteriore sforzo nella direzione di una solidarietà capace di superare gli egoismi nazionali ancora troppo presenti in molti paesi europei. Solo insieme, in Italia come in Europa, si può vincere questa straordinaria sfida e far si che il dopo emergenza possa essere costruito sotto il segno della solidarietà e dell’equità, recuperando e valorizzando i beni comuni, a cominciare dalla sanità pubblica e dalla scuola", conclude Fornaro.