Coronavirus: Gasparri, 'contro Bertolaso attacchi vergognosi'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Mentre Bertolaso è sceso in campo da volontario, senza alcun compenso ed ha contratto il virus essendosi esposto a dei rischi dalla Lombardia e alle Marche, dopo che il governo ha affidato in sede nazionale a persone assai meno capaci responsabilità di gestione della protezione civile, un giornale come 'Il Fatto' a firma di Travaglio ogni giorno lo insulta e lo deride. Chi sia Travaglio lo sappiamo bene. Che continui a scrivere queste cose è un’assoluta vergogna". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Non valgono per lui -aggiunge- né codici etici né valutazioni morali. Sappia però che chi viene informato di questi scritti esprime nei suoi confronti biasimo e disprezzo totali. Chi attacca una persona che ha risolto all’Italia mille problemi e che si è messa in campo con generosità anche in questa occasione, è di un livello morale talmente infimo che non andrebbe preso neanche in considerazione.

Ma è bene dire a Travaglio che milioni di italiani lo disprezzano. E che farebbe bene a vergognarsi di quello che sta scrivendo. Replicherà con la sua solita accidia, supponenza ed arroganza. Ma l’Italia lo conosce e lo biasima”.