Coronavirus: Losacco (Pd), 'serve iniziativa forte contro fake news'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Le fake news possono seriamente indebolire le politiche e gli strumenti per contrastare la diffusione del virus. Per questo bene l’annuncio del sottosegretario Martella sulla messa in campo di forti iniziative contro chi diffonde false informazioni". Lo scrive in una nota il deputato dem, Alberto Losacco.

“Solo negli ultimi giorni – prosegue Losacco – sono diventate virali false informazioni su improbabili cure dal virus, chiusure (a livello mondiale!) anche dei negozi di prima necessità, sulle scarpe infettive, sulle bocciature e le promozioni nelle scuole. Queste informazioni possono indurre un’ampia platea di cittadini a comportamenti sbagliati o improvvidi. Senza naturalmente dimenticarsi tutto il filone complottista che può alimentare sentimenti di ansia e di angoscia".

"L’inquinamento dei pozzi dell’informazione è uno dei grandi problemi del nostro tempo e con l’emergenza in corso sta dimostrando tutta la sua tossicità.

È doveroso a questo punto intervenire. Occorre perseguire gli autori e, allo stesso tempo, attivare strumenti che aiutino i cittadini a giudicare criticamente l’informazione sulla Rete e a distinguere tra fonti credibili e non credibili”.