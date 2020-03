Coronavirus: Mattarella, 'dare materiale necessario a operatori sanitari'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Desidero esprimere rinnovata riconoscenza nei confronti di chi, per tutti noi, sta fronteggiando la malattia con instancabile abnegazione: i medici, gli infermieri, l’intero personale sanitario, cui occorre, in ogni modo, assicurare tutto il materiale necessario. Numerosi sono rimasti vittime del loro impegno generoso". Lo ha affermato questa sera in un videomessaggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.