Coronavirus: Mattarella, 'impegno e coesione per non lasciare indietro nessuno'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Conosco -e comprendo bene– la profonda preoccupazione che molte persone provano per l’incertezza sul futuro del proprio lavoro. Dobbiamo compiere ogni sforzo per non lasciare indietro nessuno. Ho auspicato –e continuo a farlo– che queste risposte possano essere il frutto di un impegno comune, fra tutti: soggetti politici, di maggioranza e di opposizione, soggetti sociali, governi dei territori. Unità e coesione sociale sono indispensabili in questa condizione". Lo ha affermato questa sera in un videomessaggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.