Coronavirus: Meloni, 'Draghi grande personalità ma governi con voto popolare'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Draghi è una grande personalità, lo ringrazio per le parole sulla necessità di fare deficit in una fase così drammatica. Ma i governi non si fanno per alchimie. Preferisco il voto popolare. Insomma, elezioni quando si potrà tornare a votare dopo l'emergenza, per gestire la lunga fase di ricostruzione". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli'd'Italia in un'intervista a 'Leggo'.