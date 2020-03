Coronavirus: Meloni, 'quarta autocertificazione ma no risposte problemi italiani'**

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo una certezza. Se c'è un ufficio che nel Governo funziona benissimo è l'Ufficio Complicazione Affari Semplici. Mentre si produce la quarta cervellotica autocertificazione per gli spostamenti, nessuno ha ancora provveduto a spiegare agli italiani come il Governo aiuterà le persone ad arrivare a fine mese". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

"Zero informazioni chiare e semplici sui tempi e i modi di erogazione della cassa integrazione, sul congedo parentale e il voucher baby sitter, come attivare la moratoria sui mutui o il bonus una tantum per gli autonomi e le Partite Iva. Gli italiani sono allo stremo delle forze e hanno bisogno subito di risposte chiare".