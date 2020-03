Coronavirus: Musumeci, 'proiezioni più disastrose parlano di picco di 7.000 contagiati'

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) – "Le proiezioni peggiori, disastrose, parlano di 7.000 contagiati in Sicilia. Noi immaginiamo 600 posti letto in rianimazione sui quali già si lavora da diversi giorni e aree destinate a ospedalizzazione di pazienti che non necessitano di terapia intensiva". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo ad Agorà su Rai3.