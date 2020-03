Coronavirus: Orlando, 'cabina regia utile per sostegno a famiglie e imprese'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Da oggi inizia un coordinamento stretto tra governo e opposizione con una cabina di regia che sarà certamente utile a definire i provvedimenti di sostegno a famiglie e imprese italiane" Lo sottolinea il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.

"Il difficile momento che sta vivendo il nostro Paese richiede una collaborazione istituzionale e responsabilità da parte di tutte le forze politiche. Dobbiamo ridurre al massimo la distanza tra i provvedimenti presi e lo sblocco della liquidità a favore di famiglie e imprese. Il nostro obiettivo è quello di non far chiudere nessuna impresa e di non far perdere il lavoro a nessuno".