Coronavirus, positivo anche ministro salute Gb Hancock

Londra, 27 mar. (Adnkronos) – Il ministro britannico della Salute, Matt Hancock, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter, poco dopo il.

"Seguendo il consiglio dei medici, ho fatto il test del . Sono risultato positivo. Per fortuna i sintomi sono lievi e lavoro da casa in auto isolamento", ha scritto su Twitter, allegando un video in cui parla da casa. Hancock ha esortato tutti a rimanere a casa. Alcuni giorni fa era risultata positiva al test la sottosegretaria alla Salute, Nadine Dorris.