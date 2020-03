Coronavirus: Psa, allo studio calendario in vista ripresa attività

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – Il gruppo automobilistico francese Psa ha definito un protocollo sanitario per rafforzare le misure preventive a tutela dei propri lavoratori e si appresta a definire un calendario per una ripresa graduale delle sue attività industriali d’intesa con i sindacati che hanno apportato il loro contributo. Le attività industriali restano sospese fino al 27 marzo ma, spiega la casa automobilistica francese in una nota, "un calendario di ripresa progressiva e in sicurezza delle attività sarà stabilito tenuto conto del contesto della crisi sanitaria e dei risultati degli audit". Le misure saranno adattate a ognuno dei siti del gruppo.

"Non scenderemo a compromessi sulla salute dei nostri dipendenti", commenta il presidente del direttorio di Psa, Carlos Tavares. "La ripresa delle attività necessaria per lo sostenibilità dell'azienda si svolgerà in condizioni ottimali.

Ho fiducia nella capacità dei nostri dipendenti di aiutare il gruppo a uscire da questa crisi. Il nostro spirito combattivo e la forza mentale collettiva sono asset che mettiamo al servizio degli altri cittadini", aggiunge Tavares.