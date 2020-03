Coronavirus: Salvini, 'Sicilia e Sardegna dimenticate anche in momento drammatico'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Sicilia e Sardegna, come tante altre Regioni comprese quelle con presidenti del Pd, lamentano i ritardi del governo centrale nel distribuire il materiale anti-Coronavirus. Aspiratori, mascherine, kit diagnostici. Gli italiani rischiano la vita per la malattia e per la burocrazia: è inaccettabile. Sardegna e Sicilia sono terre splendide, troppo spesso dimenticate dallo Stato centrale anche in momenti drammatici”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini.