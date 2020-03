Coronavirus: sindaco Nembro, 'scritte squallide, gente senza rispetto'

Milano, 27 mar. (Adnkronos) – "Dobbiamo registrare anche episodi inqualificabili in questi due-tre giorni. Scritte squallide in vari punti del paese, anche sul nostro municipio che oltre a essere un edificio storico rappresenta idealmente la casa di tutti i cittadini. Tutto ciò comporta nostro malgrado ore di lavoro dei nostri operai per la pulizia a scapito di altre attività. Speriamo di riuscire a individuare i colpevoli". Così il sindaco di Nembro, Claudio Cancelli commenta gli insulti comparsi sul municipio in cui si prendono di mira politici e calciatori a cui viene fatto il tampone mentre non verrebbe riservato lo stesso trattamento alla gente comune.

"Nembro, la nostra comunità, già ferita dalla emergenza attuale, non meritava di essere colpita ulteriormente da persone prive di rispetto per gli altri.

Noi comunque guardiamo avanti, agli aspetti positivi che sono emersi in questo periodo difficile, alla solidarietà tra di noi, ai volontari, agli uomini e alle donne di buona volontà che si sono messi in gioco personalmente", scrive il sindaco in una lettera inviata ai suoi cittadini e all’Adnkronos.

"Guardiamo alla nostra coscienza e al desiderio ogni giorno di impegnarci al massimo per sostenere chi soffre e chi ha bisogno", conclude il primo cittadino Cancelli che era risultato positivo al coronavirus e che ora sta bene.