Saipem: Moody's conferma rating Ba1, outlook passa da stabile a negativo

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – L'agenzia di rating Moody’s Investors Service ha pubblicato oggi un rapporto di aggiornamento in cui viene confermato il livello 'Ba1' per il 'corporate family rating' e 'Ba1' per le emissioni obbligazionarie effettuate da Saipem Finance International B.V. L’outlook è stato modificato da stabile a negativo. Lo rende noto Saipem in un comunicato.