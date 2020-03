Coronavirus: a Milano città +150 casi, in provincia +314

Milano, 28 mar. (Adnkronos) – A Milano e provincia 'migliora' rispetto a ieri la situazione dei nuovi contagiati da coronavirus con 314 risultati positivi per un totale di 7.783. Ieri era +547. In città, secondo i dati di Regione Lombardia illustrati dall'assessore Giulio Gallera, la situazione migliora con la giornata di oggi, dove i nuovi contagi sono 150, e ieri erano +261. C'è una "netta riduzione", dice Gallera. A Bergamo e Brescia, con +41 e +61 in città "ci sono dati che non stanno più crescendo in maniera esponenziale".