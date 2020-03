Coronavirus: A2A avvia produzione di valvole per respiratori di emergenza

Milano, 28 mar. (Adnkronos) – A2A Ambiente, società del gruppo A2A, ha avviato nell’impianto di selezione delle plastiche di Cavaglià, in provincia di Biella, la produzione di valvole per le maschere d’emergenza utilizzate per fronteggiare il Covid-19. La valvola 'Charlotte', creata dall'impresa bresciana Isinnova, consente di realizzare una maschera respiratoria d'emergenza modificando quella da snorkeling attualmente in commercio. Una volta modificate, le maschere saranno distribuite agli ospedali con il coordinamento della Protezione Civile di Brescia.

A2A Ambiente, si spiega dal gruppo, si è resa disponibile a collaborare per la produzione delle valvole e ha prontamente attivato le due stampanti 3D installate nell’impianto di Cavaglià. Dopo 48 ore, le prime 30 Charlotte stampate da A2A sono state consegnate a Brescia: da qui Isinnova, di concerto con la Protezione Civile, distribuirà le valvole e le maschere alle strutture ospedaliere di Brescia e ad altre realtà.

Gli ospedali del Bresciano hanno richiesto la fornitura di 500 maschere di emergenza.

L'impianto di Cavaglia, realizzato da A2A Ambiente, è in grado selezionare e dividere 13 tipi di plastiche differenti, per una capacità complessiva di 45mila tonnellate all’anno trattate.