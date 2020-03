Coronavirus: Centinaio, 'Zanda? come Totò e Peppino tra un po' vendiamo Colosseo…'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "Nell’intervista di oggi del senatore Luigi Zanda si paventa l’idea di dare in garanzia porti e spiagge italiane come soluzione per scongiurare la Troika e sostenere la crisi economica. Ennesima buffonata alla Totò e Peppino di un governo incapace a trovare delle soluzioni, nonostante gli appelli alla collaborazione che restano solo parole sulla carta. Al Pd, che vuole far pagare le proprie colpe ai balneari italiani, come d’abitudine per la sinistra italiana, ricordiamo che le nostre spiagge sono un bene inestimabile”. Lo sottolinea in una nota Gianmarco Centinaio, senatore della Lega.