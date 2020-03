Coronavirus: Fassino, 'da Van der Leyen parole sbagliate'

Roma. 28 mar. (Adnkronos) – "I coronabonds non sono uno 'slogan' come con infelice espressione li ha definiti oggi la Presidente della Commissione europea Van der Leyen. I coronabonds sono uno strumento finanziario prezioso per mobilitare capitali necessari a far fronte alla più grave crisi che l'Europa abbia conosciuto dal dopoguerra". Lo ha dichiarato Piero Fassino, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera e membro della Presidenza del PSE.

"Ed e' tanto più preoccupante che la Presidente, nominata da tutti i paesi dell'Unione, non tenga conto che i coronabonds sono richiesti da 10 paesi, da esponenti della BCE, da autorevoli economisti e dalla gran parte di coloro che credono che l'Unione Europea non sia solo uno spazio comune in cui ognuno pensa solo a se'.

"In ogni caso la discussione se e come realizzare i coronabonds non può certo essere liquidata da parole errate e inadeguate, che ci attendiamo che la Presidente stessa voglia correggere".