Coronavirus: Fdi, 'grazie Fondazione An, 250mila euro per mascherine forze ordine e Difesa'/Rpt

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Ringraziamo la Fondazione AN per aver accolto con favore la proposta del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, di destinare una parte dei soldi raccolti con la campagna 'Orgoglio Tricolore' alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine". Si legge in una nota di **Fdi**.

"La cifra pari a 250mila euro,sarà quindi utilizzata per l'acquisto di mascherine e dispositivi di protezione, strumenti utili per la prevenzione della diffusione del contagio. Dopo la donazione di 500 mila euro all'ASST Papa Giovanni XIII di Bergamo, alla quale Fratelli d'Italia ha contribuito con i tutti i suoi deputati, amministratori locali, dirigenti e simpatizzanti, ora si vuole dare un segnale concreto di vicinanza a di supporto a tutti gli uomini e a tutte le donne delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine che ogni giorno affrontano in prima linea questa grave emergenza".