Coronavirus: M5S, 'da Van deri Leyen parole inaccettabili, Ue decida'**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Riteniamo inaccettabili le parole di Ursula Von Der Leyen che così non solo chiude all’Italia ma a 9 paesi dell’Unione, di cui 4 fondatori". Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Politiche UE.

"Il governo, in maniera compatta, tramite l'impegno del Presidente Conte, ha chiesto all’Europa di riscoprirsi solidale e unita nella battaglia al Coronavirus, lasciando alle spalle strumenti del passato che hanno dimostrato non funzionare. E' il momento che l'intera Europa si scopra all'altezza della sfida. La Commissione dia seguito alle belle parole spese in favore dell’Italia, adesso ci vogliono fatti. Gli italiani non possono più aspettare”.