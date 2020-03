Coronavirus: Marcucci, 'subito aiuti alimentari'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Tutti in Italia devono avere i beni di prima necessità. Nessuno può essere lasciato senza beni alimentari, senza farmaci e senza cure. Bisogna lavorare con la Protezione Civile e con tutti i comuni per far fronte alla situazione. Serve un intervento immediato”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.