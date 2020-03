Coronavirus: Musumeci, 'qui anche emergenza economica, Roma faccia la sua parte'

Palermo, 28 mar. (Adnkronos) – "Come governo regionale abbiamo stanziato 100 milioni a favore delle famiglie più disagiate, di quelle che ormai vivono nell'esasperazione, che non sanno più cosa mettere a tavola. Cento milioni che saranno distribuiti secondo criteri che concorderemo con l'Anci Sicilia. Qui da noi dobbiamo combattere non soltanto l'emergenza sanitaria, ma anche quella economica e bisogna che il governo nazionale faccia, e mi auguro presto, la propria parte".