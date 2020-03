Coronavirus: Nobili, 'iniziativa Iv per consulenze gratuite al telefono'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "Sono davvero orgoglioso e grato al team di medici e professionisti del Comitato 'Sanità, Ambiente e Giustizia' di Italia Viva che, insieme a tanti volontari di Italia Viva Roma, hanno deciso di offrire gratuitamente il loro know-how per 'restare in linea' e fornire consulenza e supporto telefonico in risposta ad esigenze contingenti, dall’assistenza psicologica a quella medica fino a quella legale". Lo dichiara Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.

"Lo aveva sollecitato pochi giorni – continua – fa proprio Maria Elena Boschi: ci sono tante persone che si sentono sole e spaventate in questo momento, soprattutto quelle più anziane. Per questo è fondamentale offrire un servizio a sostegno delle persone più fragili che vivono con maggior disagio questo periodo".

"È giusto rispettare le disposizioni del governo e restare a casa.

Ma per chi vive solo e ha bisogno di sostegno questo servizio puó essere davvero una ‘mano tesa’ che in giorni difficili come questi puó risultare preziosa. Tutte le info e i numeri telefonici sono disponibili sulla pagina facebook ‘Io resto in linea’. Grazie davvero a tutti i nostri volontari”, conclude.