Coronavirus: Nobili-Rostan, 'buoni pasto per intervenire su emergenza sociale (2)

(Adnkronos) – "Anche perché è concreto e serio il rischio che si estendano alle altre regioni, alle periferie delle nostre città come nei piccoli centri. Alla vigilia dei nuovi provvedimenti sulle misure di chiusura delle attività non indispensabili e del distanziamento sociale per l’emergenza coronavirus, bisogna dare un segnale concreto a tutti coloro che stanno pagando duramente questa condizione. Lo Stato è in prima linea al loro fianco e provvede a garantire il sostentamento minimo per superare questo drammatico momento. Solo così potremo disinnescare pericolosissime dinamiche sociali dietro le quali avrebbe gioco facile anche l’inserimento di componenti del crimine organizzato”.