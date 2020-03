Coronavirus: Orlando, 'da governo risposta importante'**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "Il governo da’ una risposta importante a chi ha bisogno. Questa misura non sostituisce il lavoro che va riconquistato ma aiuta nell’emergenza hi l’ha perduto. Chi sottovaluta questa scelta non coglie la disperazione di una parte del Paese". Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.