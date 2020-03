Coronavirus: Raffa (M5S), 'ladri di mascherine? torni legge marziale'**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "Si può proporre per questi individui, di ripristinare le antiche abitudini della legge marziale?". Lo scrive su Fb la deputata M5S, Angela Raffa, a proposito di chi commette reati legati all'emergenza Coronavirus. "A Nichelino (Piemonte), si prendono tangenti per fare la sanificazione e pulizia contro il coronavirus. A Gioia Tauro (Calabria), kit fasulli per la diagnosi del Covid-19 venduti online da un centro d'analisi. A Napoli, ladri entrano in ospedale e rubano mascherine, camici e tute anti virus ai medici.Si può proporre per questi individui, di ripristinare le antiche abitudini della legge marziale?".