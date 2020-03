Coronavirus: Regione Sicilia, una app per monitorate contagio

Palermo, 28 mar. (Adnkronos) – Si chiama 'Sicilia si cura' ed è l'applicazione digitale dedicata al monitoraggio attivo di uno dei principali veicoli di ingresso del virus: i contagiati asintomatici che inconsapevolmente agiscono da moltiplicatori di esposizione al rischio da Covid-19. Quanti si sono registrati attraverso i canali messi a disposizione dalle autorità sanitarie, come il sito www.siciliacoronavirus.it, riceveranno in queste ore via sms o per e mail un username e un link per la creazione della password che permetterà l'accesso alla webapp. Gli utenti registrati potranno far conoscere il loro stato di salute aggiornandolo fino a due volte al giorno, avranno la possibilità di fornire ogni informazione utile su contatti con altre persone e il luogo in cui si trovano in isolamento, creando così un flusso continuo di informazioni fondamentali per il sistema di gestione dell'emergenza. L'obiettivo è quello di fornire ogni assistenza necessaria, ma anche prevenire l'insorgenza di eventuali focolai.

Per utilizzare il servizio, l’utente dovrà essere geolocalizzato nel territorio della Regione. Il servizio è stato messo a punto dalla Regione siciliana attraverso la sinergia tra assessorato della Salute e Protezione civile regionale e a breve sarà disponibile anche una versione scaricabile dagli store digitali.