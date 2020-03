Coronavirus: Tajani, 'Renzi? bisogna ascoltare scienziati'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "Sulla riapertura bisogna ascoltare le voci degli scienziati. Non penso si possa fare il 4 aprile, bisogna tutelare la salute dei cittadini. Non condivido l'idea di Renzi". Cosi' il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in diretta su Fb.