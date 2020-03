Coronavirus: Verducci, 'sostenere lavoratori spettacolo' (2)

(Adnkronos) – "Attraverso un ordine del giorno – prosegue Verducci – chiediamo di estendere nel decreto di aprile il riconoscimento dell’indennità di malattia a far seguito dal primo giorno (mentre ora è richiesto il versamento minimo di cento giornate di contributi INPS); di ammettere i lavoratori intermittenti dello spettacolo all’indennità di disoccupazione Naspi per tutti i periodi di sospensione di attività; l’accesso a un ammortizzatore sociale (FIS) per i lavoratori con meno di novanta giorni di anzianità con un unico committente, requisito generalmente impossibile per chi non sia socio dipendente di cooperative o di teatri stabili, e che sia previsto anche per le piccole realtà con meno di cinque dipendenti".