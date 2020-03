Coronavirus: Zingaretti-ministri Pd, 'focus su misure e risposte a territori'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Nella riunione in videoconferenza con Nicola Zingaretti e i ministri Pd, "il ministro Boccia ha ricordato con un focus le misure e le risposte coordinate sui territori dalla protezione civile che continuano a ricevere senza sosta, anche con la collaborazione delle forze armate, materiali sanitari e altri generi necessari per l'emergenza e l'assistenza". Si legge in una nota del Pd.