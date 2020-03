Coronavirus: Zingaretti-ministri Pd, 'liquidità subito e sostegno famiglie indigenti'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Nella videoconferenza che si è svolta oggi con Nicola Zingaretti , i ministri Pd e i capigruppo, "il ministro Gualtieri ha illustrato gli obiettivi del prossimo decreto che rafforzerà le misure del primo provvedimento, avendo come obiettivo l'immissione di liquidità immediata e misure di sussistenza per fare fronte ad una situazione di indigenza di numerose famiglie italiane, già da queste prime settimane". Si legge in una nota Pd.