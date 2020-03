Coronavirus: Al Centro Autismo Asp di Catania gli interventi abilitativi da remoto

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) – Attivati, al Centro Autismo dell’Asp di Catania, gli interventi organizzativi e operativi "per garantire, in modalità di lavoro agile, la prosecuzione degli interventi abilitativi dell’Unità di Intervento Intensivo Precoce, del Centro Diurno età scolare e del Centro Diurno adulti". Tutti i terapisti della riabilitazione e gli educatori del Centro sono stati autorizzati, grazie alla modalità di smart working, a proseguire i programmi di tipo abilitativo da remoto, rispettando così le norme per il contenimento del contagio. In questo modo si garantiscono i servizi per gli utenti del Centro Autismo, cittadini più fragili, minorenni affetti da disturbi neuropsichiatrici e disabilità, in condizioni di altissimo rischio, che in questo momento si trovano a casa rispettando le disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio da Covid-19.

Nella sede del Centro, presso la Cittadella per l’infanzia, l’adolescenza e l’autismo, in Via Manzella, è operativo il coordinamento delle attività.

Questa modalità di erogazione dei servizi è apprezzata dai familiari degli assistiti, molto positivamente coinvolti negli interventi abilitativi, con piattaforme protette, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.